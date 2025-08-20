بن غفير يُعلِّق صور الدَّمار في غزَّة أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين في سُّجون الاحتلال (شاهد)

ذكرت القناة 12 العبرية، أن وزير "الأمن الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، أقدم على إجراء انتقامي جديد بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ونشرت القناة فيديو للمتطرف بن غفير، واقفًا بجانب صور للدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد أن أمر بطباعتها وتعليقها على جدران السجون، ليشاهدها الأسرى أثناء خروجهم من الزنزانة إلى ساحة السجن.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين المحتجزين، ويعكس سياسة الانتقام والترهيب التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه المعتقلين في السجون، وسط تنديد حقوقي واسع بممارسات الاحتلال.



وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر آب / أغسطس 2025 نحو (10,800) أسير، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويشكّل هذا العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

وبلغ عدد الأسيرات 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزةـ فيما وصل عدد الأسرى الأطفال أكثر من 450 طفلًا.

ووفقًا لتقارير مؤسسات الأسرى، وصل عدد المعتقلن الإدارين حتى بداية تموز/ يوليو،3,613 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين".

وأمَّا المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,378) معتقلًا. علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين