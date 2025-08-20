وزير الخارجية السوري يلتقي بوفد "إسرائيلي" في باريس

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً إسرائيلياً لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن نقاشات تركزت خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974.

وتجري هذه النقاشات بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق ذكرت قناة عبرية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، برفقة المبعوث الأمريكي توم باراك، التقيا في باريس مساء الثلاثاء، وزير الخارجية السوري.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدرين أن "ديرمر وباراك التقيا الشيباني في باريس الليلة، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين"، دون ذكر تفاصيل أخرى، وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، قال باراك في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "وزراء إسرائيليين وسوريين بارزين (لم يحددهم) اتفقوا على الحوار في إطار جهود خفض التصعيد، وذلك خلال اجتماع جمعهم في العاصمة الفرنسية باريس".

وعقب ذلك بيوم، نقلت "القناة 13" عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" دون تسميته، أن ديرمر التقى في باريس الشيباني بحضور باراك، واصفا اللقاء في حينه بأنه كان "مهما للغاية".

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وقد استغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.

كما احتلت جبل الشيخ الإستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل.

