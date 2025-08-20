قصفٌ متواصل ومفقودون تحت الأنقاض.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 684

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 684 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وضمن ما يسمَّى شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و 197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,996 شهيدًا وأكثر من 14,898 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,518 شهيدًا و 44,532 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,064 شهيدًا 156,573 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أكد مستشفى العودة في غزة استشهاد 7 فلسطينيين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال شرع في تنفيذ عمليات نسف مبان سكنية شرقي مدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء باستهداف من الطيران المروحي الإسرائيلي لخيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، والشهداء هم أب وزوجته و3 من أطفالهما، وهم: عطية الداعور (35 عامًا)، زوجته أسماء الداعور (31 عامًا)، أبناؤهما معتز (4 أعوام)، معاذ (7 أعوام)، ماريا (9 أعوام).

قال مصدر بالمستشفى المعمداني في غزة إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مبنى يؤوي نازحين بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وفجَّر جيش الاحتلال روبوتًا مفخخ شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأعلن مستشفى الهلال الأحمر الميداني، ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين، في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين بمواصي خانيونس.

كما استقبل مجمع ناصر الطبي 3 شهداء، بينهم طفل ورضيع، وعددًا من المصابين، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو سحلول، في المعسكر الغربي بخانيونس.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون، باستهداف جيش الاحتلال نازحين قرب مبنى التنمية الاجتماعية في شارع الجامعات غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء الشهيد ناجي النملة وزوجته وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمنطقة السوارحة جنوب غرب النصيرات.

واستهدف الاحتلال مبنى وزارة الأوقاف في شارع البساتين بحي الزيتون، حيث التهمت النيران الناجمة عن القصف، أجساد عدد من الشهداء، فيما تم نقل عدد من الإصابات للعلاج، بينما واجهت طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف صعوبة في الوصول إلى المكان.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً محيط مفترق السامر بمدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين