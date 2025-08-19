بن درور يميني: (إسرائيل) ستسقط في "الفخ" إذا رفضت الصفقة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني من أن رفض حكومة الاحتلال للصفقة التي وافقت عليها حركة حماس سيُعدّ "سقوطًا في الفخ الذي أعدّته الحركة".

وقال يميني في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت: "إسرائيل ستقع في الفخ إذا قالت لا للصفقة التي قالت حماس لها نعم".

وأشار إلى أن مجرد التهديد باجتياح مدينة غزة، من دون تنفيذه، "دفع دول العالم إلى المزيد من الدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، فماذا سيحدث إذا تم الاجتياح فعليًا؟".

وأضاف أن "دخولًا عسكريًا إلى غزة بكل ما يحمله من صور قتل ودمار سيؤدي إلى انهيار غير مسبوق على الصعيد الدولي، وسقوط أكبر بكثير مما هو قائم الآن".

ولفت الكاتب إلى تصريحات مسؤول شعبة الاستخبارات السابق، معتبرًا أنها تعكس "إيمانًا بفكرة الانتقام من غزة، وأن المزيد من القتل سيغير موقف حماس"، لكنه شدد على أن "خليوة لا يفهم أن عقيدة حماس قائمة على أن الشهادة أكبر هدية".

وأوضح أن الحركة حين نفذت عملية السابع من أكتوبر "كانت تدرك الثمن الباهظ، لكنها لم تتراجع، وهذا دليل على أن الاعتقاد الإسرائيلي بأن القتل وحده سيحقق الردع هو وهم".

وختم يميني مقاله بالتأكيد على أن "استراتيجية حماس تبدو أكثر ذكاءً بكثير من تلك الخاصة بإسرائيل".