منظَّمات حقوقيَّة تنتقد قرار أمريكيّ بوقف تأشيرات العلاج لأطفال غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استنكرت مجموعة من المنظمات الحقوقية البارزة، بينها "هيل فلسطين" الخيرية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، قرار وزارة الخارجية الأميركية تعليق منح تأشيرات العلاج للأطفال والجرحى القادمين من قطاع غزة، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذا الإجراء على حياة المصابين وحقوق الإنسان في القطاع.

وقالت المنظمات إن الأطفال والجرحى يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لا تتوفر في غزة نتيجة الحصار والدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت أن البرنامج الطبي الذي تديره المنظمات يعتمد بالكامل على التبرعات ولا يتضمن أي تمويل حكومي أميركي، ويهدف إلى نقل الأطفال إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج اللازم، ومن ثم العودة إلى ديارهم بعد انتهاء العلاج.

وأشارت المنظمات إلى أن الولايات المتحدة أصدرت منذ بداية 2025 أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي "بي 1″ و"بي 2" للأجانب لتلقي العلاج، بما في ذلك 640 تأشيرة صدرت خلال مايو/أيار الماضي، تشمل الأطفال المصابين في غزة والضفة الغربية، التي تصدر السلطة الفلسطينية وثائق السفر لسكانها.

وفي بيانها، أكدت منظمة "هيل فلسطين" أن وقف التأشيرات يعطل الجهود الإنسانية، ويعرّض حياة الأطفال للخطر، مشددة على أن الهدف من البرنامج هو تقديم علاج طبي عاجل للأطفال الذين يعانون جروحًا خطيرة وغير متاحة فرص علاجها في غزة.

وجاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعد تصريحات للناشطة لورا لومر، المقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب، التي زعمت وجود محاولات لدخول "لاجئين فلسطينيين" إلى الولايات المتحدة.

وقالت لومر إنها ناقشت الأمر مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أكّد أن الحكومة تعيد تقييم عملية منح التأشيرات بعد مخاوف بعض أعضاء الكونغرس حول ما وصفوه بعلاقات محتملة مع التطرف.