فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدعو إلى ممارسة الضَّغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتَّجويع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

"أونروا": فقدنا 360 موظفًا في غزَّة خلال الحرب "الإسرائيلية" المُتواصلة

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلا ومقهى في بيت سيرا غربي رام الله

الجرح السابع والعشرون: أنس الشريف.. الصوت الذي أزعج إسرائيل

الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي في اشتباكٍ مع المقاومة شمال غزَّة

سوء التغذية ينهك صحة الطفلة هدى يوماً بعد يوم

النونو: "حماس" غلّبت المصلحة الوطنية بالموافقة على المقترح الجديد لوقف إطلاق النَّار

"القتل البطيء".. 23 شهرًا من النزوح القسري تأكل أرواح الغزيين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

19 اغسطس 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته، فيما منعت حراس الأقصى من الاقتراب من مسار المستوطنين أثناء الاقتحام.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في الرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت الدعوات على التصدي لقرارات الاحتلال التي تحاول تقليل أعداد المصلين، مؤكدة أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

وأكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، سابقا، أن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك محاولات بائسة لفرض وقائع تهويدية على الأرض، وفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وشدد ناصر الدين على أن عمليات إدخال رموز توراتية وأداء طقوس علنية في باحات الأقصى وأداء رقصات استفزازية والتنكيل بالقبور في مقبرة باب الرحمة، تمثّل "الوجه الإجرامي القبيح لقطعان المستوطنين" الذين يقومون بكل هذه الاعتداءات بحماية ورعاية من حكومة الاحتلال المتطرفة.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اقتحامات في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة