بن غفير يعلق على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من أن أي استسلام لنتنياهو أمام حماس سيكون كارثة للأجيال القادمة وضياع فرصة هائلة.

وأشار بن غفير إلى أن نتنياهو فوت في المرة السابقة الإنذار النهائي للرئيس ترمب، الذي طالب بإطلاق سراح جميع الأسرى أو مواجهة عواقب كبيرة، رغم التحذيرات السابقة من أن هذا كان خطأ تاريخياً.

وأكد بن غفير أن الفرصة الحالية لحسم المعركة ضد حماس يجب ألا تُفوّت، مشدداً على أن رئيس الحكومة لا يملك تفويضاً للذهاب إلى صفقة جزئية وعدم حسم الموقف مع الحركة.

وعلى النقيض غرد زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس على منصة "إكس" قائلاً: "سنوفر للحكومة أغلبية وشبكة أمان من أجل صفقة تعيد المحتجزين، وهذا وقت لاتخاذ القرارات الصحيحة من أجل شعب وأمن إسرائيل".

وأفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل تسلمت رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد ساعات من إبلاغ حركة حماس الوسطاء من قطر ومصر بموافقتها على المقترح المقدم يوم أمس الأحد.