مصر وقطر: جهود التَّوصُّل لاتِّفاق يوقف حرب غزَّة مستمرَّةً ونرفض التَّهجير

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت مصر وقطر، الإثنين، استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يضمن "الوقف الفوري" لإطلاق النار في غزة، مشددتين على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي.

وخلال اللقاء، نقل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحيات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً حرص الدوحة على تعزيز التعاون الثنائي مع القاهرة، خصوصاً في دعم مشاريع الاستثمار المشترك بما يحقق مصالح الشعبين.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه المبادرات، مؤكداً الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشدّد الجانبان على أهمية وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين. كما جدد الطرفان رفضهما القاطع لأي محاولات لإعادة الاحتلال العسكري الإسرائيلي للقطاع أو تهجير الفلسطينيين.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى توافق الرؤى بين القاهرة والدوحة بشأن تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات في المنطقة، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شدّد الرئيس المصري على البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والتحضير لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس السيسي مستشار الأمن الوطني البحريني وقائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقائد العمليات الخاصة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث تم بحث تطوير التعاون الثنائي ومتابعة تطورات الأوضاع في غزة، مع التأكيد على الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الفلسطينيين واحتواء التوترات الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن وفوداً فلسطينية وقطرية متواجدة في القاهرة لمواصلة جهود الوساطة مع إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل وتبادل الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة 156 ألفاً آخرين، مع مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة 263 شخصاً بينهم 112 طفلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.