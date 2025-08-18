حماس: زيارة نتنياهو إلى مستوطنة "عوفرا" تحدٍّ صارخ للمجتمع الدّوليّ وقراراته

فلسطين أون لاين

18 اغسطس 2025 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
حماس: زيارة نتنياهو إلى مستوطنة "عوفرا" ضوءٌ أخضر لمزيد من التهام الأرض الفلسطينيَّة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ زيارة مجرم الحرب نتنياهو إلى مستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضينا الفلسطينية شمال شرق رام الله، تؤكد نهجه الاستيطاني الهمجي، وتشكل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات والدعوات التي تدين الاستيطان وتجرّم محاولات شرعنته في الضفة الغربية.

وأوضحت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنّ هذه الزيارة الاستفزازية تمثل ضوءاً أخضر جديداً لمزيد من التهام الأرض الفلسطينية، وتشجيع جرائم المستوطنين الإرهابيين وهجماتهم واعتداءاتهم الممنهجة ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وحذرت من خطورة المخططات الصهيونية الرامية إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية، وهو ما سيقابَل بمزيد من التصعيد والمواجهة ما دام الاحتلال ماضياً في عدوانه وجرائمه.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ إجراءات عملية تلزم حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها، ومحاسبة قادتها على المجازر المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #ضم الضفة #طوفان الأقصى

