المُنظَّمات الأهلية بغزة تحذِّر من تفاقم الأزمة الإنسانيَّة وتُطالب بفتح المعابر

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن الوضع في القطاع أصبح أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب استمرار منع الاحتلال دخول المواد الأساسية اللازمة لتخفيف وطأة المجاعة.

وأضاف الشوا في تصريحات صحفية، أن "فرقهم تشخص يوميا إصابة نحو 200 طفل بسوء التغذية، وأن ما يدخل القطاع من بضائع لا يمثل سوى 10% فقط من الاحتياجات الأساسية".

وأشار إلى أن معظم الأدوية في القطاع نفدت، مؤكدًا أن القطاع يواجه مشهدًا خطيرًا يستدعي فتح المعابر فوراً لتوفير الإغاثة الطبية والغذائية.

وأوضح، أن هناك نحو 15 ألف مريض وجريح، بينهم أطفال، بحاجة ماسة للإجلاء، داعياً إلى وقف العدوان فوراً لتفادي كارثة إنسانية أكبر في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق من اليوم، أن 266 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، مشيرا إلى تعرض معظمها للنهب والسطو في ظل ما وصفه بـ"فوضى أمنية متعمدة" يصنعها الاحتلال.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت غزة على مدار 22 يوما لم يتجاوز 1,937 شاحنة، مقارنةً بالكمية المفترضة البالغة 13,200 شاحنة، أي أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، ومعظم هذه الشحنات تعرضت للنهب والسرقة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أنَّها سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفلان.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 163 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت منظمة العفو الدولية، أنَّ "إسرائيل" تنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة، مستندةً إلى شهادات جديدة تؤكد استخدام "إسرائيل" حملة متعمدة وممنهجة في تجويع غزَّة.

وقالت العفو الدولية، إنها استندت إلى شهادات جديدة تكشف أدلة دامغة على أن تجويع "إسرائيل" للفلسطينيين في غزة سياسة متعمدة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.



المصدر / فلسطين أون لاين