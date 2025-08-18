خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 5 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أنَّها سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفلان.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 163 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت منظمة العفو الدولية، أنَّ "إسرائيل" تنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة، مستندةً إلى شهادات جديدة تؤكد استخدام "إسرائيل" حملة متعمدة وممنهجة في تجويع غزَّة.

وقالت العفو الدولية، اليوم الاثنين، إنها استندت إلى شهادات جديدة تكشف أدلة دامغة على أن تجويع "إسرائيل" للفلسطينيين في غزة سياسة متعمدة.

وأشارت إلى أنَّ "إسرائيل" تعمل من خلال سياسة التجويع على تدمير صحة ونسيج المجتمع الفلسطيني بشكل منهجي.

وأوضحت، أنَّ الشهادات عن التجويع بغزة إدانة صارخة لنظام دولي منح "إسرائيل" إفلاتا شبه كامل من العقاب لعقود.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.





