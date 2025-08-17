بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن ستة أسرى من غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن سراح ستة أسرى من قطاع غزة، كانوا قد احتجزوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن طواقمها تولت الإشراف على عملية الإفراج، حيث تم نقل المعتقلين المفرج عنهم عبر معبر "كيسوفيم" إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الفحوص الطبية اللازمة، كما تم التواصل مع عائلاتهم فور وصولهم.

وفقًا لمكتب إعلام الأسرى، شملت قائمة المعتقلين الذين أُفرج عنهم: