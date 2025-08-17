بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن ستة أسرى من غزة

غزة/ فلسطين أون لاين
أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن سراح ستة أسرى من قطاع غزة، كانوا قد احتجزوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن طواقمها تولت الإشراف على عملية الإفراج، حيث تم نقل المعتقلين المفرج عنهم عبر معبر "كيسوفيم" إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الفحوص الطبية اللازمة، كما تم التواصل مع عائلاتهم فور وصولهم.
وفقًا لمكتب إعلام الأسرى، شملت قائمة المعتقلين الذين أُفرج عنهم:
- نبيل حسن إسماعيل الكحلوت – من سكان جباليا – 40 عامًا – كان محتجزًا في سجن النقب، وجرى اعتقاله من مقر الإدارة المدنية.
- أحمد عبد الله محمد العواودة – من سكان البريح – 42 عامًا – محتجز في سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: المستشفى الأوروبي.
- قاسم محمد محمود نصير – من سكان غزة – 17 عامًا – محتجز في سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: خانيونس (الشاكوش).
- أحمد عادل محمد الداعور – من سكان جباليا – 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: جباليا.
- عمر عبد الله يوسف معروف – من الداخل – 23 عامًا – محتجز في سجن سلمون – مكان الاعتقال: من الداخل الفلسطيني.
- أشرف حسن بهجت الخالدي – من سكان البريح – 18 عامًا – محتجز في سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: نتساريم.