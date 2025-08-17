نادي الأسير: 48 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن طفلتان وأسيرة حامل

فلسطين أون لاين

17 اغسطس 2025 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
قال نادي الأسير، اليوم السبت، إنّ إدارة سجن "الدامون" نفّذت أربع عمليات قمع بحقّ الأسيرات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وأوضح النادي في بيان صحفي، أن قوات القمع عليهنّ عبر تقييدهنّ، وإخراجهنّ من الزنازين بطريقة مذلّة ومهينة، وإجبارهنّ على خفض رؤوسهنّ، واقتيادهنّ إلى ساحة السجن والتنكيل بهنّ، كما استخدمت في اثنتين من هذه العمليات الغاز والكلاب البوليسية.

وأشار النادي إلى أن عمليات القمع وقعت بين 4 و 14 أغسطس/ آب الجاري. وأكد أنّ هذه الاعتداءات ليست جديدة، بل تمثّل سياسة ثابتة وممنهجة تتبعها منظومة السجون بحقّ الأسيرات والأسرى كافة، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف، أنّ الظروف الاعتقالية للأسيرات مأساوية وصعبة، ورغم محاولاتهن مواجهة هذه السياسات بالصمود الجماعي، إلّا أنهنّ يتعرضن لحرمان واسع من أبسط حقوقهنّ.

ولفت إلى أن الأسيرات يعانين من الجوع بسبب قلّة الطعام المقدم لهنّ ورداءته، إذ تكون بعض الأطعمة فاسدة وغير صالحة للأكل، كما يعانين من انتشار الحشرات ومشاكل جلدية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، في ظل انعدام أدوات التهوية، إضافة إلى النقص في المستلزمات النسائية الخاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
