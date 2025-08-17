ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة إلى زهاء 218 ألف شهيد وجريح

استشهد 49 شخصا وأصيب زهاء 230 آخرون بنيران الاحتلال في غزة في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الإبادة إلى 217,832 شهيداً وجريحًا بدء الحرب على غزة.

وأفادت الصحة في بيان حول التقرير الإحصائي اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 49 شهيدًا (بينهم 9 شهداء انتشال)، و326 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 61,944 شهيدا و155,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 10,400 شهيدا و43,845 إصابة.

وذكرت الصحة أن حصيلة ضحايا "لقمة العيش" المجوّعين الذين قضوا برصاص الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية المزعومة ارتفعت إلى 1938 شهيدا وأكثر من 14,420 إصابة، حيث استقبلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 14 شهيدًا و 132 إصابة.

وأكدت الصحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين