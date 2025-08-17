الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة ويضرم النار في منازل فلسطينية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، شملت اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والتنكيل بسكانها.

ففي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال النائب في المجلس التشريعي أنور زبون، والأسيرين المحررين سامر حجازي وإسلام الورديان من شارع الصف بالمدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان لؤي سعيد محمد حجي ويزن علي محمد حجي من قرية برقة، إضافة إلى محمد علي خروب على حاجز دير شرف، فيما خلفت مداهمة منزل الأسير المحرر جواد الشلختي في مخيم عسكر الجديد خرابا واسعا.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين آدم وأدهم محمد مصلح من قرية أم صفا في رام الله، واعتقل الشاب مصدق فقهاء في منزله بمدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في المدينة كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك مصدق إبراهيم محمود فقها وحسن ربحي محمد الشحروري بعد مداهمة منزليهما.

وفي منطقة واد الشيخ شمال الخليل، احتجز الجيش أكثر من 10 فلسطينيين لساعات، فيما أضرمت قوات الاحتلال النار في منزل عائلة مصطفى عابد أبو سلطان في بلدة كفر دان غرب جنين، بعد اقتحامه وتفتيشه، وسط انتشار آليات الجيش في شوارع البلدة وإطلاق كثيف للرصاص الحي.

