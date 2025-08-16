استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير

فلسطين أون لاين

16 اغسطس 2025 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحامها قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت محلية، بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في الظهر، واعتدت عليه بالضرب، خلال اقتحامها القرية، نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن لاحقًا عن استشهاده.

وكان عدد من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، قد هاجموا قرية المغير في وقت سابق من اليوم وأحرقوا مركبات و"كرفانات"، واعتدوا على عدد من المنازل.

يذكر أن عددا من المستوطنين اقتحموا أمس سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، وقطعوا عددا من أشجار الزيتون.

