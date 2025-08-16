استشهاد شابة مجوّعة من غزة بعد نقلها إلى مستشفى في إيطاليا

استشهدت شابة فلسطينية نقلت جوا من غزة إلى مستشفى في إيطاليا في حالة هزال شديد لتلقي العلاج؛ بحسب ما أعلن المستشفى اليوم السبت.

ووصلت الشابة (20 عاما) والتي أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأنها مرح أبو زهري، إلى بيزا برحلة إنسانية تابعة للحكومة الإيطالية ليل الأربعاء - الخميس.

وأفاد مستشفى بيزا الجامعي في بيان، بأن حالتها الصحية كانت "معقدة جدا"، وأنها في حالة هزال شديد تحصل عندما يعاني شخص من فقدان كبير في الوزن وضمور في العضلات.

وبعد خضوعها الجمعة لفحوص وبدء العلاج، استشهدت بعدما أصيبت بأزمة تنفسية مفاجئة وسكتة قلبية؛ بحسب ما أكد المستشفى.

ووصلت الشابة إلى إيطاليا برفقة والدتها في إحدى رحلات سلاح الجو الإيطالي الثلاث التي أقلت هذا الأسبوع 31 مريضا وجريحا ومرافقيهم إلى روما وميلان وبيزا.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية لدى وصول المرضى أنهم يعانون جميعا من أمراض خلقية خطرة أو جروح أو بتر. وحتى الآن، نُقل أكثر من 180 من الأطفال والشباب من غزة إلى إيطاليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولم يُفصّل المستشفى حالتها، لكن وكالات أنباء إيطالية أفادت بأنها كانت تعاني من سوء التغذية الحاد.

وحذرت منظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وحركة حماس من سياسات التجويع الإسرائيلية في غزة، فيما أفادت آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع باستشهاد 251 شخصا بينهم 108 أطفال بسبب التجويع وسوء التغذية.

المصدر / فلسطين أون لاين