القسام وسرايا القدس يقصفان موقعي قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي رفح وخانيونس

16 اغسطس 2025 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
...

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهداف موقع قيادة وسيطرة للعدو في مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وبينت القسام في بلاغ عسكري، أنها قصفت موقع القيادة والسيطرة في محيط مجمع المحاكم جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعدد من قذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس.

كما أعلنت القسام عن استهداف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوبي مدينة رفح جنوبي القطاع بعدد من قذائف الهاون.

وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة عمليات "حجارة داوود" التي تنفذها القسام، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام، بشكل يومي، تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 22 شهرا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حرب الإبادة #كتائب القسام،

