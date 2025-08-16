عشرات المستوطنين يحرقون غرفا زراعية في قرية المغير وسط الضفة

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وأحرقوا غرفا زراعية ومركبات، وقاموا بتقطيع أشجار زيتون.

وقال رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا إن “عشرات المستوطنين هاجموا منطقة مرج سيع غربي القرية، وأحرقوا غرفا زراعية وعددا من مركبات المزارعين، وأقدموا على تقطيع أشجار زيتون”.

ولفت أبو عليا إلى أن المستوطنين “أغلقوا المدخل الغربي الوحيد لقرية المغير، ومنعوا الدخول إليها والخروج منها، وسط وجود للجيش الإسرائيلي الذي لم يتدخل لمنع الهجوم”.

وأشار إلى أن المستوطنين “كثفوا خلال الأيام الأخيرة هجماتهم على أراضي قرية المغير، وتعمدوا منع المزارعين من دخولها، في محاولة للاستيلاء عليها بالقوة”.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما فيها شرقي القدس، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو/ تموز الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين