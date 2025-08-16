الأورومتوسطي: "إسرائيل" تدمر حي الزيتون وتهجّر سكانه قسرًا

فلسطين أون لاين

16 اغسطس 2025 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم منذ 6 أيام بتسوية حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالأرض مدمّرة نحو 400 منزل حتى الساعة.

وأوضح الأورومتوسطي، أنَّ "إسرائيل" تدمر حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة وتهجّر سكانه قسرًا.

ووثق الأورومتوسطي استخدام الاحتلال بشكل مكثف للروبوتات المتفجرة في تدمير المربعات السكنية بالإضافة لمئات الغارات الجوية وقذائف المدفعية.

وأشار إلى أنَّ الهجوم على حي الزيتون يأتي ضمن هجوم أوسع لتدمير محافظة غزة على غرار ما جرى في محافظات رفح وشمال غزة وخانيونس.

ولفت الأورومتوسطي، إلى أنَّ الفريق الميداني تلقى معلومات عن وجود جثث لمدنيين في المناطق المستهدفة دون إمكانية انتشالها بسبب استمرار القصف.

وأكد، أنَّ "إسرائيل" تنتهج سياسة مسح المدن في قطاع غزة والقضاء على سكانها وتهجير من ينجو منهم قسرًا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف، أنَّ "تصعيد "إسرائيل" للإبادة الجماعية لإحكام السيطرة العسكرية على محافظة غزة ينذر بارتكاب مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين".

وشدد المرصد الحقوقي على أنَّ جميع الدول والكيانات ذات العلاقة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

