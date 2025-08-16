استشهاد صياد برصاص زوارق الاحتلال في بحر غزَّة

استشهد صياد فلسطيني وأصيب صياد آخر، صباح اليوم السبت، برصاص زوارق الاحتلال الحربية في عرض بحر غرب مدينة غزة.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الصيد زكريا بكر، إن زوارق الاحتلال السريعة أعدمت الصياد حسن الهبيل (51 عاماً)، أثناء تواجده رفقة صيادين آخرين أصابت أحدهما كذلك في بحر غرب غزة.

وأوضح بكر في تصريحات صحفية، أنَّ "الهبيل" تعرض لرصاصة مباشرة في الرأس أردته شهيداً، بينما أصيب ابن عمه أثناء محاولته إنقاذه وهو ممسكاً بيده قبل أن يسقط في البحر.

وباستشهاد "الهبيل" ارتفع عدد الصيادين بنيران الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يقارب 210 صيادين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 61 ألفا و 827 شهيدا، و 155 ألفا و 275 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات