منح دراسية مجانية من الأزهر في مصر 2025/2026: رابط التقديم والشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع ديوان الرئاسة وديوان قاضي القضاة، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2025/2026.
تتيح هذه المنح فرصة لطلاب البكالوريوس للدراسة في مختلف التخصصات.
كيفية التقديم على المنحة
- الخطوة الأولى: التقديم الإلكتروني، يرجى الضغط هنا
- على جميع الطلاب الراغبين في التقديم تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر الرابط المخصص، يرجى الضغط هنا
- يجب إرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع الطلب الإلكتروني.
الخطوة الثانية: تسليم الوثائق
- لطلاب الضفة الغربية: بعد التقديم الإلكتروني، يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة والمصدقة إلى مقر وزارة التعليم العالي في رام الله أو أحد مكاتبها في الخليل ونابلس.
- لطلاب غزة: يتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني ورفع الوثائق في الوقت الحالي، على أن يتم تسليم الوثائق لاحقاً في مقر الوزارة في غزة فور عودة الدوام.
للحاصلين على شهادة ثانوية غير فلسطينية:
- في الضفة الغربية: يتم تسليم الوثائق المصدقة إلى مقرات الوزارة المذكورة.
- في غزة: يتم إرسال بريد إلكتروني على العنوان المحدد يوضح الرغبة في التقديم، ثم تسليم الوثائق عند عودة الدوام.
ملاحظات هامة:
- الموعد النهائي للتقديم: يوم الخميس، الموافق 14 أغسطس 2025، حتى الساعة الواحدة ظهراً.
- أي طلب غير مكتمل أو لا يتبع الخطوات المحددة (تقديم إلكتروني وتوثيق ورقي) يعتبر لاغياً.