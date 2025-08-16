تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 16 أغسطس 2025

فلسطين أون لاين

16 اغسطس 2025 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت، الموافق 16 أغسطس 2025، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية المعتادة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتحول الأجواء إلى صيفية عادية، حيث تكون حارة وصافية إلى غائمة جزئيًا خلال ساعات النهار، مع نشاط الرياح على فترات. أما في المساء والليل، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا ورطبًا، يميل قليلًا للبرودة فوق الجبال، مع استمرار نشاط الرياح.

 أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

 الأجواء نهارًا: أجواء حارة.

 الأجواء ليلًا: أجواء لطيفة تميل للبرودة.

 الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

