15 اغسطس 2025 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
"حقول ألغام وعبوَّات ناسفة"... سرايا القدس تبثُّ مشاهد من تفجير 52 آليَّة إسرائيليَّة شرقيَّ غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر تدمير مقاتليها لآليات عسكرية إسرائيلية بواسطة عبوات ناسفة في محاور التوغل شرقي مدينة غزة، بعد أن أعلنت سابقًا عن تدمير 52 آلية.

وأظهر الفيديو قيام مقاتلي السرايا بتفجير حقول ألغام وزرع عبوات ناسفة وصواريخ مستخلصة من مخلفات الاحتلال، مع توثيق انفجار عبوات ناسفة وألغام مضادة للدروع داخل الآليات المتوغلة، ما أدى إلى اندلاع كتل كبيرة من الدخان وألسنة اللهب.

وقبل ثلاثة أيام، أكد قائد ميداني في سرايا القدس أن مقاتلي الحركة دمروا نحو 52 آلية عسكرية في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون باستخدام عبوات ناسفة أرضية من نوع “ثاقب” و“زلزال”، مشيرًا إلى أن مخلفات الاحتلال أعيد هندستها عكسيًا لتكون فاعلة ضد القوات الإسرائيلية.

وشدد القائد على أن الاحتلال تلقى “ضربة مؤلمة” رغم فارق الإمكانات والحرب غير المتكافئة، مشيرًا إلى أن بعض العمليات تم توثيقها بواسطة كاميرات الرصد، بينما لم يُعلن عن جميع عمليات التفجير لعدم الوصول إلى مواقعها لتوثيقها.

