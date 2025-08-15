إعلام إسرائيلي: خطة احتلال مدينة غزة تواجه عقبات كبيرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرّ محللون في وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطة الجيش لاحتلال مدينة غزة تصطدم بتحديات كبيرة، أبرزها الوضع الميداني الصعب، واحتمال تعريض الأسرى المحتجزين للخطر، إلى جانب جاهزية فصائل المقاومة للمواجهة.

وبحسب قناة "كان 11"، فإن الجيش يستعد لتنفيذ خطة تشمل تهجيرًا واسعًا لما يُقدر بنحو 800 ألف فلسطيني من المدينة، وفصلها عن وسط القطاع عبر إعادة إنشاء محور نتساريم، تمهيدًا لعملية برية واسعة متزامنة مع غارات جوية مكثفة.

لكن قناة "آي 24" أشارت إلى أن هناك "قيودًا إنسانية" تعرقل الخطة، في ظل الضغوط الدولية الرافضة لتهجير السكان، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية.

أما القناة الـ12 فوصفت مدينة غزة بأنها "العاصمة غير الرسمية للفلسطينيين" ومركز قوة حركة حماس، مشيرة إلى أن الجيش سيخوض معركة في بيئة حضرية شديدة الاكتظاظ، مع أزقة ضيقة ومبانٍ عالية، إضافة إلى شبكة أنفاق لم تُعالج حتى الآن.

وفي هذا السياق، حذّر أودي ليبائي، نائب رئيس الموساد السابق، رئيسَ الأركان إيال زامير من تجاوز "الخط الأحمر" في التضحية بالأسرى، معتبراً أن المخاطرة بالجنود تتم من أجل أهداف "غير محددة أو غير قابلة للتحقيق".

كما اعتبرت عضوة الكنيست عن حزب الديمقراطيين، إفرات رايتن، أن الخطة مغامرة خطيرة تهدد حياة الجنود والأسرى، مؤكدة أن المقاومة أعدّت منذ أشهر كمائن في المباني المرتفعة، بينما تعاني قوات الجيش من حالة استنزاف، وسط شكوك حول جاهزية الآليات العسكرية.

وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأثارت الخطة ردود فعل محذرة ومعارضة، فيما أكدت حماس الجمعة أنها "ستكلف إسرائيل أثمانا باهظة". ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.