"الأونروا" تعلن نتائج العام الدراسي 2024/2025 وتفاصيل "الدورة التعويضية" للطلبة بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن نتائج الطلاب للعام الدراسي 2024/2025، ضمن برنامج التعلم عن بعد، وأوضحت آلية الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر الرابط المخصص.

وأكدت الوكالة على إطلاق دورة تعليمية تعويضية ثالثة، ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، وتستهدف الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالدورات السابقة، وخاصة طلبة الصف الأول الابتدائي.

كيفية فحص النتائج:

للاستعلام عن نتائج الطلاب، يمكن لولي الأمر الدخول إلى الرابط التالي، اضغط هنا

ويتم إدخال رقم هوية الطالب أو الرقم الفردي، بالإضافة إلى سنة الميلاد.

تفاصيل الدورة التعويضية الثالثة:

- موعد البدء: الأحد 17 أغسطس 2025.

- الفئات المستهدفة:

- الطلبة الجدد في الصف الأول الابتدائي مواليد 2018م.

- الطلبة المرفّعون من العام الدراسي 2023-2024 أو العام الدراسي 2024-2025.

- آلية التعلم: يتم تزويد الطلاب بخطة للمواد التعليمية المعتمدة عبر مجموعات "الواتساب" المدرسية، ويتم تقديم اختبارات قصيرة وأخرى نهائية في نهاية الدورة.

ملاحظات هامة:

تحث الأونروا أولياء الأمور على الانضمام إلى مجموعات "الواتساب" لضمان وصول المواد التعليمية والمتابعة المستمرة مع المعلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين