تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 أغسطس 2025

تطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، انخفاضاً ملحوظاً على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتراجع وطأة الحر مع سيادة طقس حار إلى حار جداً وجاف خلال ساعات النهار، وتنشط الرياح على فترات تكون مثيرة للغبار المؤقت أحياناً في شرق وجنوب البلاد، وخلال ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء مُقارنة بالليالي السابقة وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً، وينتهي الحر الليلي الذي ساد البلاد لأيام.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهارًا: حارة إلى حارة جدًا.

- الأجواء ليلًا: لطيفة.

- الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين