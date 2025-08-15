فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 15 أغسطس 2025

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 أغسطس 2025

تحت لهيب الشمس.. نازحون يصارعون الحر والجوع في خيام مهترئة

أزمة الفكة والعملات المهترئة في غزة.. حرب اقتصادية على غزة

الريان لـ"فلسطين أون لاين": "اليوم التالي" محاولة دولية لتصفية القضية الفلسطينية وغزة وحدها تتصدى للمشروع

بن غفير يقتحم زنزانة الأسير مروان البرغوثي ويهدِّده أمام الكاميرات وعائلته تُعلِّق: لم نعرف ملامحه(شاهد)

حماس تأسف لتصريحات وزيرة خارجية السلطة حول سلاح المُقاومة.. "لا تخدم شعبنا ومصالحه الوطنية"

كتائبُ القسَّام تنشرُ تفاصيلَ كمينٍ مركَّب أوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى في حي الزيتون

نسفٌ للمنازل وقصفٌ لا يتوقَّف.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 679

حماس توجّه رسالة تقدير لليمن على مواقفه الثابتة في نصرة غزة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 أغسطس 2025

15 اغسطس 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 أغسطس 2025

تطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، انخفاضاً ملحوظاً على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتراجع وطأة الحر مع سيادة طقس حار إلى حار جداً وجاف خلال ساعات النهار، وتنشط الرياح على فترات تكون مثيرة للغبار المؤقت أحياناً في شرق وجنوب البلاد، وخلال ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء مُقارنة بالليالي السابقة وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً، وينتهي الحر الليلي الذي ساد البلاد لأيام.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهارًا: حارة إلى حارة جدًا.

- الأجواء ليلًا: لطيفة.

- الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الحالة الجوية #الحرارة وخيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة