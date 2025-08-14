حماس تدعو إلى "يوم غضب" الجمعة رفضًا للضَّمِّ بالضَّفَّة ونصرة لغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل "يوم غضب شعبي شامل"، رفضًا لما وصفته بمخططات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، ونصرة لقطاع غزة في ظل استمرار الحرب والحصار.

وأشارت الحركة في بيان لها، في تصريح لها، إلى أن تصاعد السياسات الاستيطانية التي تتبناها حكومة الاحتلال، وآخرها إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة، يمثل "محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية"، معتبرة أن الرد على هذه الخطط يكون بـ"التصعيد الشعبي والمقاومة بأشكالها كافة".

وطالبت الحركة، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، في المدن والقرى والمخيمات، بالمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة القادمة، دفاعًا عن الأرض ورفضًا لعمليات المصادرة والضم.

كما دعت إلى "توحيد الصفوف"، وحثت الفصائل الفلسطينية، والقوى السياسية، واللجان الشعبية، والنقابات، والحراكات الشبابية، إلى المشاركة في الفعاليات ودعم المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان.

وأكد البيان أن "الأرض الفلسطينية حق حصري للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن الفعاليات يجب أن تتكثف داخل الأراضي الفلسطينية وفي الخارج، لإيصال رسالة مفادها أن "الاحتلال إلى زوال، وأن مشروع الضم سيسقط بإرادة الشعب".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 شهيدًا و154 ألفا و906 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.