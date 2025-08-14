فلسطين أون لاين

14 اغسطس 2025 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
كتائب القسَّام تستهدف دبابة وجرافة للاحتلال في حي الزيتون بغزَّة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أنَّها تمكنت من استهداف دبابة صهيونية وجرافة عسكرية في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

