14 اغسطس 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
وزارة التربية والتعليم بغزة تتيح لطلاب الصفوف (1-11) أداء الامتحانات عبر منصة "Wise school"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس، عن توفير فرص تعليمية منصفة لطلابها، وذلك من خلال التعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لدعم العملية التعليمية في القطاع.

وبموجب هذا الإعلان، أصبح بإمكان طلاب الصفوف من الأول حتى الحادي عشر (1-11) الذين لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم، التسجيل في المدارس الافتراضية أو النقاط التعليمية. ويتيح لهم هذا الإجراء الوصول إلى منصة "Wise school" وتقديم امتحاناتهم.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من المواد التعليمية والإثرائية المتوفرة على المنصة. وقد حددت الوزارة فترة التسجيل وتقديم الامتحانات من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وحتى مساء يوم الخميس 21 أغسطس 2025.

ويمكن للطلاب الوصول إلى تطبيق المنصة من خلال الروابط التالية:

 - لأجهزة الأندرويد: يرجى الضغط هنا

 - لأجهزة iOS (آبل): يرجى الضغط هنا

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة، يرجى الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
#التربية والتعليم #طوفان الأقصى

