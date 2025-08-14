الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيدًا

سجَّلت وزارة الصحة بغزَّة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جراء الحصار "الإسرائيلي" المتواصل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

ومن جهتها، قالت أكثر من مئة منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة نشرت اليوم الخميس إن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.

وجاء في الرسالة: "رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، وتُركت في مخازن في الأردن ومصر وأسدود محتويات مساعدات إنسانية بقيمة ملايين الدولارات، تشمل طعامًا وأدوية ومياه ومعدات طوارئ.

وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبًا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر يوليو/ تموز وحده.

وبحسب المنظمات، فإن سبب الحظر هو آلية التسجيل الجديدة التي تم تطبيقها في مارس/آذار الماضي، والتي تتطلب من بين أمور أخرى تقديم كشوفات بأسماء العاملين الفلسطينيين للفحص الأمني، ووفقًا لهم، فإن هذه المتطلبات غير قانونية، وتهدد سلامة الفرق، وتضر باستقلالية المنظمات، وتهدف إلى تقييد النشاط الإنساني.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدًا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين