فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في سلفيت والقدس

القُوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف مطار "بن غوريون" في يافا المُحتلَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 14 أغسطس 2025

اندلاع حريق محيط مستشفى نابلس جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز

الرشق: المواجهة مع الاحتلال أوجب ما يجب العمل عليه عربيًا وإسلاميًا قبل فوات الأوان

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 678

نقابة مصريّة تمنح صحفيي فلسطين الشهداء جائزة حرية الصحافة

حماس تحذِّر من خطر تصريحات نتنياهو على الأمن الإقليميِّ

"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيَّة

14 اغسطس 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيَّة

نفَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات المواطنين بينهم أطفال وأسرى محررون.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ومخيمات في مدينة نابلس، بينها مخيم العين وشارع تونس وشارع الجامعة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت الشابين أمامة معروف وصهيب نادر أحمد خالد، إضافة إلى شاب آخر من شارع الجامعة لم تُعرف هويته بعد.

وفي قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في أحياء "كفر سابا" و"الواد" و"22"، واعتقلت الأسير المحرر علاء شتيوي، وأوس سويلم، والفتى ماجد الأقرع، والشاب داود الشريف، والطفل يزن الفيومي.

كما اقتحمت بلدة عزون واعتقلت يحيى وليد حسين، وعبد الرحمن عمر عبد الحميد سليم، ومحمد بسيم سليم، وأحمد مسعد سليمان، إضافة لاعتقال مازن شبيطة أثناء عمله في الداخل المحتل.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نمر العتيري ونجله محمد من مدينة يطا، والشاب محمد تيسير المطور من بلدة سعير.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان واعتقلت الطفل عيسى محمد عيسى زعول (17 عاماً)، وفارس تيسير جميل حمامرة، كما اقتحمت بلدة الخضر واعتقلت عبد الله خليل محمد عطوان، واستولت على طائرة "درون" صغيرة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عبد الكريم الديك من بلدة كفر الديك.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أمجد جيوسي من الحي الجنوبي بالمدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة