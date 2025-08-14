فلسطين أون لاين

14 اغسطس 2025 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 14 أغسطس 2025

تطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، انخفاضاً طفيفًا على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بحدود 8-9 درجات مئوية، مع تراجع الموجة الحارة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس جافاً شديد الحرارة بمؤشرات حر عالية خلال ساعات النهار، وتظهر سحب متوسطة وعالية، وخلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى مائل للحرارة في أغلب المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

 الأجواء نهارًا: حارة جدًا.

 الأجواء ليلًا: دافئة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين
