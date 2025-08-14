آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 678

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ678، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وسجَّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 8 حالات وفاة،من بينهم 3 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 10,201 شهيدًا و 42,484 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,722 شهيدًا 154,525 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى فجر اليوم الدكتور طه خضر سعد؛ المحاضر في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، في قصف الاحتلال على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ليلتحق بأشقائه الشهداء رامي وخالد و يونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة أبو شعبان، قرب مفترق السامر في مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المروحي نيرانه شرق البريج.

وشنت طائرات الاحتلال غارة قرب مسجد أبو بكر في حي الصبرة جنوب غزة. فيما نفَّذت قوات الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية في حي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين