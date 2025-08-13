فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن 'إسرائيل الكبرى' وتدعو لتضامن دولي

الآلاف في جامعة صنعاء يتظاهرون تنديدًا باغتيال أنس الشريف ورفاقه

متى تنتهي الموجة الحارة؟ تفاصيل نهاية الصيف وتوقعات الطقس في فلسطين

لازاريني: مليون طفل بغزة محرومون من التعليم ويعانون صدمة نفسية

قصفٌ متواصل واستهدافٌ مباشر للجان تأمين المُساعدات.. تطوُّرات الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

تقارير... غزَّة تواجه تهديدًا قاتلاً مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادَّات الحيويَّة

الدِّفاع المدنيِّ: الاحتلال دمَّر 300 منزل في حيِّ الزَّيتون خلال 3 أيَّام

الأردن: تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" تصعيد استفزازي خطير

محللون: تصريحات نتنياهو تكشف علناً مشروعه وتهدد أمن دول الطوق

بالأسماء.. 18 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متى تنتهي الموجة الحارة؟ تفاصيل نهاية الصيف وتوقعات الطقس في فلسطين

13 اغسطس 2025 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
...
طقس
متابعة/ فلسطين أون لاين

تشير التوقعات الجوية إلى أن يوم غدٍ الخميس سيشهد ذروة الموجة الحارة الحالية، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل لمواجهتها. ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مساء الجمعة، لتشير التوقعات إلى أن هذه الموجة الحارة ستكون الأخيرة في الصيف الحالي.

وكانت مدينة القدس قد سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 40.1 درجة مئوية، وهي قريبة من الرقم المسجل في نفس اليوم قبل عامين، أي في 13 أغسطس 2023.

من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة تراجعًا طفيفًا يوم الخميس، وتراجعًا إضافيًا يوم الجمعة. واعتبارًا من يوم السبت، ستعود الأجواء إلى طبيعتها الصيفية المعتادة مع تذبذب بسيط في درجات الحرارة. ولا تظهر المؤشرات الحالية أي موجات حارة جديدة محتملة حتى نهاية الشهر.

ويفصلنا عن بداية فصل الخريف فلكيًا 40 يومًا. ويعود سبب انخفاض درجات الحرارة إلى تحول في مسار الرياح لتتحرك من تركيا واليونان نحو المنطقة، مما سيحمل معه هواءً منعشًا. وسيكون التأثير الأكبر والاعتدال في درجات الحرارة ملحوظًا يوم السبت.

#قطاع غزة #غزة #الطقس #الأحوال الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة