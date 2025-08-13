جوبا ترد على تقارير "أسوشييتد برس" بشأن استقبال فلسطينيي غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع، ما ورد في تقارير إعلامية عن وجود محادثات مع إسرائيل بشأن توطين فلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها، مؤكدة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" ولا تعكس الموقف أو السياسة الرسمية للدولة.

جاء النفي رداً على تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" نقل عن ستة مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان ضمن خطة أوسع، أميركية–إسرائيلية، تهدف إلى تهجير سكان غزة المتضررين من الحرب المستمرة منذ 22 شهراً.

ووفق التقرير، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن إعادة توطين أعداد كبيرة من سكان غزة عبر ما تصفه تل أبيب بـ"الهجرة الطوعية"، وهي خطة ترفضها الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم دول العالم باعتبارها تهجيراً قسرياً مخالفاً للقانون الدولي.

وأفاد جو زلافك، مؤسس شركة ضغط أميركية تتعامل مع حكومة جنوب السودان، بأنه تلقى معلومات من مسؤولين في جوبا عن هذه المباحثات، وأن وفداً إسرائيلياً يخطط لزيارة البلاد لبحث إنشاء مخيمات للفلسطينيين على نفقة إسرائيل.

كما كشف مصدران مصريان عن علم القاهرة بهذه التحركات منذ أشهر، مشيرين إلى أن مصر حثت جوبا على رفض المقترح، مؤكدة رفضها لأي خطة لنقل الفلسطينيين من غزة.

وسبق أن تحدثت تقارير عن مباحثات مماثلة بين إسرائيل والولايات المتحدة مع السودان والصومال.

وفي سياق متصل، أعاد نتنياهو التأكيد، في مقابلة مع قناة "آي24 نيوز" العبرية، على نية حكومته السماح لسكان غزة بالمغادرة، زاعماً أن هذا يحدث "في كل النزاعات" وأن إسرائيل تمنح الفلسطينيين فرصة لمغادرة مناطق القتال أو القطاع بالكامل "إذا رغبوا بذلك"، مستشهداً بحروب في سورية وأوكرانيا وأفغانستان.

تصريحات نتنياهو أثارت موجة جديدة من التنديد الدولي، وسط مخاوف من خطة أوسع لاحتلال غزة بالكامل.