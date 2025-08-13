8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التّغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة من بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جرَّاء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,722 شهيدًا 154,525 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م

المصدر / فلسطين أون لاين