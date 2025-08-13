الصحة بغزَّة: 123 شهيدًا و 437 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 123 شهيدًا و 437 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهيدًا و 185 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,859 شهيدًا وأكثر من 13,594 إصابة.

وسجَّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 8 حالات وفاة،من بينهم 3 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 10,201 شهيدًا و 42,484 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,722 شهيدًا 154,525 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.







المصدر / فلسطين أون لاين