القدس: الاحتلال يهدم منشأة زراعية في بلدة سلوان

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، منشأة زراعية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، في القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو تايه في البلدة، وهدمت منشأة لتربية الدجاج تبلغ مساحتها 16 مترا مربعا، تعود للمواطن عز برقان، رغم تحديد مهلة لهدمها ذاتيا حتى 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا الهدم ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من القدس ومحيطها، من خلال الهدم القسري للمنازل والمنشآت، والتضييق على البناء والتوسع العمراني الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات القدس بـ 53 منشأة ومحافظة رام الله بهدم 22 منشأة ثم محافظة بيت لحم بهدم 18 منشأة.

وأوضحت، أن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع 33 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة بيت لحم بـ 19 إخطار والخليل بـ 6 إخطارات و3 إخطارات في كل من قلقيلية وطوباس وواحد في كل من طولكرم والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين