هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف تفاصيل قاسية يعيشها الأسرى الأشبال في "سجن مجدو"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض إجراءات تنكيلية بحقّ الأسرى الأطفال (الأشبال)، لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحقّ الأسرى البالغين منذ السّابع من أكتوبر فهم محتجزون في زنازين مجردة من أي شيء، ومعزولون بشكل مضاعف، ومحرومون من زيارة عائلاتهم، وذلك في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة العائلة.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجن (مجدو)، تتعمد إحضار الأشبال الأسرى للزيارة وأيديهم وأقدامهم مقيدة، ومعصوبي الأعين ورؤوسهم مغطاة بأكياس سوداء.

وأضافت، "وبعد أن يُحْضَر إلى غرفة الزيارة، تُفَكّ العصبة عن عينيه، ويقيدون الأيدي بطريقة يصعب عليهم حمل الهاتف، مع بقاء القيود بالقدمين، وعلى الرغم من مطالبات الطواقم القانونية بضرورة فك القيود أثناء الزيارة، إلا أنّ إدارة السّجن ترفض تقديم ذلك.

ومن ضمن الإجراءات التي نقلتها محامية الهيئة عقب زيارتها للأشبال مؤخراً، بأن غرف السجن تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهي تنعدم داخلها النظافة وتنتشر الحشرات، علاوةً على ذلك لا يتوفر بداخلها تهوية وإنارة مناسبة ويتعرض الأشبال المحتجزين بداخلها يومياً للأساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية.

وبحسب الإحصائية، فإن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ حتى تاريخ اليوم 50 أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة، فيما تجاوز عدد الأسرى الأطفال حاجز 450 طفلًا، في مؤشر خطير على استهداف الاحتلال لفئة القاصرين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وفيما يخص سياسة الاعتقال الإداري، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة – 3,629 معتقلًا، وهو الرقم الأعلى مقارنة ببقية التصنيفات.

أما عدد المعتقلين المصنّفين ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”، فبلغ 2,454 معتقلًا، في أعلى مستوى منذ بدء عدوان الاحتلال واسع النطاق على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

ويشمل هذا التصنيف معتقلين فلسطينيين وعربًا من لبنان وسوريا، فيما لا تشمل الإحصائية الكاملة معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين