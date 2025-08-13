فلسطين أون لاين

13 اغسطس 2025 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. 

المصدر / وكالات
#طوفان الأقصى #اقتحامات في الأقصى

