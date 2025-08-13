الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، طالت أسرى محررين وشباناً وفتياناً، مع إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية.

في نابلس، اعتقلت القوات الشقيقين التوأم نصر الشاعر وناصر الشاعر، والأسير المحرر أيهم عقل، بعد مداهمة منازلهم في بلدة سبسطية، كما اعتقلت الشاب مهند الفوزان من بلدة عقربا جنوب شرق المحافظة.

في قلقيلية، اعتقلت القوات الأسير المحرر محمود تيتان، والشاب علي دماطي، والشاب خضر حوتري، والأسير المحرر جمال تيتان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

في الخليل، اعتقلت القوات الفتى عبد الله وائل حربي أبو عياش (17 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، وهددت المواطنين عبر بيانات مكتوبة، كما أغلقت طرقاً رئيسية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية. وأفرجت عن الأسير المحرر موسى حلايقة من بلدة الشيوخ، مع إبقاء نجله قسام موسى حلايقة قيد الاعتقال.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى