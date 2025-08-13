تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 13 أغسطس 2025

تطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود 9-10 درجات مئوية، مع استمرار الموجة الحارة لليوم السادس على التوالي ووصولها لذروتها.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار بمؤشرات حرارية عالية مع ظهور سحب متوسطة وعالية قد ترافقها نقاط مطرية ضعيفة، ويكون الطقس حارًا وجافًا خلال ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهارًا: حارة جدًا.

- الأجواء ليلًا: حارة نسبيًا.

- الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين