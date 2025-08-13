قصفٌ متواصل واستهدافٌ مباشر للجان تأمين المُساعدات.. تطوُّرات الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ677، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 123 شهيدًا و 437 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهيدًا و 185 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,859 شهيدًا وأكثر من 13,594 إصابة.

وسجَّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 8 حالات وفاة،من بينهم 3 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 10,201 شهيدًا و 42,484 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,722 شهيدًا 154,525 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قال مصدر في المستشفى المعمداني، إن 12 شخصا استشهدوا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال مجموعة تأمين مساعدات أخرى قرب برج الأندلس بحي الكرامة شمال غزة.

أعلن مجمع ناصر الطبي، وفاة طفل من مدينة خانيونس نتيجة إصابته بمرض شلل الأطفال المتصاعد.

وأصيب عدد من المواطنين في استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة عسقولة شرقي مدينة غزة.

وارتقى 7 شهداء، بينهم 5 أطفال، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت مستشفى القدس التابع لجميعة الهلال الأحمر، أنّ طواقمها انتشلت جثامين 7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة، بعد قصف تعرضت له خيام النازحين قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وبينت مصادر محلية أن الشهداء هم من عائلة أبو حنيدق، وهم: فاطمة نمر أبو حنيدق، أشرف أحمد أبو حنيدق، الطفل أحمد زهير أبو حنيدق، الطفلة منى زهير أبو حنيدق، الطفل محمد زهير أبو حنيدق، الطفل علي ماجد أبو حنيدق، الطفل أحمد ماجد أبو حنيدق.

ووصل 4 شهداء من طالبي المساعدات إلى مستشفى شهداء الأقصى بفعل إطلاق نار من آليات الاحتلال وتدافع حول شاحنات المساعدات قرب كيسوفيم شرقي دير البلح.

ونفذ الاحتلال فجر اليوم الأربعاء عمليات نسف واسعة وغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة غزة، ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية في تلك المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين