كتائب القسَّام تنفِّذ سلسلة عمليات نوعيَّة ضد جنود الاحتلال في قطاع غزَّة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تمكنت من تنفيذ سلسلة عمليات أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 04-07-2025".

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام إن المجاهدين استهدفوا منزلًا تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بـ 3 قذائف مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 05-07-2025".

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين