فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جريمة اغتيال أنس الشريف ورفاقه الصحفيين

مؤسسات وشركات "إسرائيلية" تعلن الإضراب الأحد دعمًا لعائلات الأسرى

61,599 شهيدًا و 154,088 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعيّة على غزَّة

المكتب الحكومي يفنِّد أكاذيب منسق أعمال حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" حول سياسة التجويع بغزَّة

من أنس الشريف إلى شهداء خان يونس السبعة

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 676

تصاعد التوتر بين "الحريديم" والحكومة الإسرائيلية.. مخاوف من فوضى بعد أوامر الاعتقال

وفاة طفل نتيجة المجاعة وسوء التَّغذية بغزَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديّة

الإغاثة الطِّبيّة بغزَّة: المستشفيات استُنزفت مع استمرار منع دخول المُساعدات

كتائب القسَّام تنفِّذ سلسلة عمليات نوعيَّة ضد جنود الاحتلال في قطاع غزَّة

12 اغسطس 2025 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
...
كتائب القسَّام تنفِّذ سلسلة عمليات نوعيَّة ضد جنود الاحتلال في قطاع غزَّة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تمكنت من تنفيذ سلسلة عمليات أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 04-07-2025".

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام إن المجاهدين استهدفوا منزلًا تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بـ 3 قذائف مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 05-07-2025".

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة