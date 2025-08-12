مؤسسات وشركات "إسرائيلية" تعلن الإضراب الأحد دعمًا لعائلات الأسرى

فلسطين أون لاين

12 اغسطس 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
ترجمة عبد الله الزطمة

أعلنت مؤسسات أكاديمية وشركات تكنولوجيا كبرى، إلى جانب مجالس محلية وهيئات مهنية "إسرائيلية"، مشاركتها في الإضراب المُقرر يوم الأحد المقبل، دعمًا لعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فقد شملت الجهات المنضمة للإضراب شركات مثل ميتا، ويكس، بابايا جلوبال، وفايفر، بالإضافة إلى الجامعة العبرية، جامعة بن غوريون، جامعة حيفا، وجامعة تل أبيب، فضلًا عن نقابة المحامين وعدد من المجالس الإقليمية في الجنوب والشمال.

وفي رسالة داخلية، أكد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العبرية أن "إعادة الأسرى أولوية وطنية وأخلاقية، تسبق أي هدف آخر، بما في ذلك استمرار الحرب". فيما دعا رئيس جامعة بن غوريون إلى التوقف الكامل عن القتال، مؤكدًا أن الجامعة "فقدت 117 من أعضائها" منذ بداية الحرب.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الجليل الأعلى، أساف لانجلفان: إن الخطوة تأتي تضامنًا مع زميله داني ميران، والد الأسير عمري، مضيفًا أن "عائلات الأسرى تدفع ثمنًا فادحًا منذ أشهر، ومن واجبنا الوقوف إلى جانبها".

وفيما أكدت الجامعات أن الموظفين سيتمكنون من المشاركة دون اقتطاع من رواتبهم، أكدت شركات التكنولوجيا الكبرى، بدعم من صناديق رأس المال الاستثماري، أنها "لن تمنع موظفيها من التعبير عن موقفهم الإنساني"، مشيرة إلى أن الإضراب يعكس لحظة مصيرية في تاريخ (إسرائيل) على حد وصفها.

وفي المقابل، رفض رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد، إعلان الإضراب رسميًا، مبررًا قراره بالخوف من "تسييس القضية"، لكنه دعا لجان العمال للسماح بالمشاركة الطوعية دون الإضرار بحقوق العاملين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #إضراب لدى الاحتلال

