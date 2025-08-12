بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت سلطات الاحتلال ا"لإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، عن 10 أسرى فلسطينيين، عقب اختطافهم وإخفائهم قسرًا خلال العملية البرية على قطاع غزّة.



وقالت مصادر محلية إن الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وهم في حالة نفسية وصحية صعبة جراء التعذيب في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الأسرى المُفرج عنهم هم:



1. خليل الرحمن عصام عرام

• العمر: 23 عامًا

• سكان خانيونس

2. محمد سامي محمود الهسي

• العمر: 32 عامًا

• سكان مخيم الشاطئ

3. محمد فاروق حمدان أبو عودة

• العمر: 46 عامًا

• سكان جباليا

4. محمد موسى خضر الحواجري

• العمر: 17 عامًا

• سكان خانيونس

5. أحمد حماد أحمد الفرا

• العمر: 43 عامًا

• سكان خانيونس

6. باسل زياد عبد الله أبو سليمان

• العمر: 29 عامًا

• سكان النصيرات

7. محمد مصطفى عبد أبو زين

• العمر: 38 عامًا

• سكان المغازي

8. إبراهيم خليل إبراهيم أبو سعود

• العمر: 40 عامًا

• سكان رفح

9. رزق سليمان رزق سلوت

• العمر: 24 عامًا

• سكان خانيونس

10. أحمد أسامة نايف موسى

• العمر: 23 عامًا

• سكان خانيونس

المصدر / فلسطين أون لاين