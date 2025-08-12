الدقران: أكثر من نصف مليون طفل بغزَّة معرَّضون لخطر الموت بسبب التَّجويع

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف القطاع الصحي في غزة منذ بداية العدوان، مما يزيد من معاناة المواطنين بشكل كبير.

وأوضح الدقران في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء أن المستشفى يستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من الحالات والمصابين، ما يشكل عبئًا هائلًا على الكوادر الطبية، ويؤدي إلى عجز تام في تقديم الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر الموت بسبب التجويع وسوء التغذية المتواصل.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة تسجيل حالات الوفاة جراء سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع "الإسرائيلي".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدًا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين