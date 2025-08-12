 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 12 أغسطس 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود 8-10 درجات مئوية، مع استمرار الموجة الحارة لليوم الخامس على التوالي.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة بمؤشرات حر مرتفعة خلال ساعات النهار، وتظهر سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة قد ترافقها نقاط مطرية ضعيفة، وقد يظهر غبار خفيف في أجواء المناطق الجنوبية، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس رطباً نسبياً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة جداً.

الأجواء ليلًا: حارة نسبياً.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين