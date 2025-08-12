الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في محافظات متفرقة من الضفة الغربية، طالت عشرات المواطنين بينهم أسرى محررون، نساء، أطفال، وذوو أسرى، إضافة إلى احتجاز أقارب مطلوبين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

في رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم الأمعري: عبد الله خليل أبو عطية، محمد عمر أبو كويك، نعيم خليل الطوخي، ومحمد خليل بلح، إضافة إلى عز الدين الطويل من حي البالوع، وعز عميرة من حي الإرسال. كما احتجزت شقيق الطالب في جامعة بيرزيت محمد أبو سيف في بلدة عبوين للضغط عليه، واعتقلت الشاب محمد أبو كويك من مخيم الأمعري.

في قلقيلية، اعتقلت القوات والدة وشقيقة وشقيق منفذ عملية "كدوميم" من بلدة باقة الحطب شرق المدينة.

في سلفيت، اعتقل الاحتلال الشقيقين زاهي وعمرو إبراهيم الديك، والشاب رمضان جاسر الديك من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميعهم من بلدة كفر الديك.

في طولكرم، اعتقلت القوات معزوز جعرون من ضاحية شويكة، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

في بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشابين محمد محمود أبو عياش (25 عاماً) ونسيم وليد الهريمي (24 عاماً) من شارع الصف، وداهم عدة مخيمات وبلدات بالمحافظة.

في جنين، اعتقلت القوات المواطن أحمد محمد حلاج ونجله محمد من حي الجابريات، إضافة إلى عبد الكريم عماد فريد مرعي.

في الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن محمد يونس الشلالدة من بلدة سعير، وفتش منازل في تفوح ومخيم العروب، محطماً محتوياتها.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى